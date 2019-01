Ultimele informaţii furnizate de Daily Mirror arată că aeronava Boeing 707 s-a prăbuşit lângă mai multe case. Bilanţul tragediei este de 15 morţi, existând însă şi un supravieţuitor.

Un membru al echipajului a supravieţuit în mod miraculos. Avionul transporta carne şi s-a prăbuşit la vest de Teheran. 16 oameni se aflau la bordul aparatului de zbor, care a căzut în apropierea aeroportului Fath din provincia iraniană Alborz. Iranul a început o investigaţie pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

În anii recenţi, Iranul a înregistrat mai multe accidente aviatice. În februarie 2018, un avion de pasageri Aseman Airlines s-a prăbuşit în zona Muntelui Dena din centrul Iranului. Avionul zbura pe ruta Teheran - Yasuj şi în urma accidentului au murit toţi cei 66 de pasageri aflaţi la bord.

De asemenea, 40 de oameni au murit în urma prăbuşirii unui avion al Sepahan Airlines, în august 2014, care se deplasa pe ruta Teheran - Tabas. Opt oameni au supravieţuit atunci în mod miraculos.

La câteva săptămâni distanţă, o bogătaşă de origine turcă şi cei 11 prieteni ai ei au murit, după ce avionul privat care îi transporta din Dubai s-a prăbuşit pe un munte aflat în apropiere de Shahr-e Kord.

Aeronava s-a prăbuşit în apropierea oraşului Karaj din provincia Alborz.

Plane crash in west of Tehran #Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl

„Nu avem momentan informaţii clare despre accident”, a declarat Pirhossein Kolivand, directorul Serviciului de Urgenţă din Iran.

Conform informaţiilor apărute în presa iraniană, persoanele aflate la bordul aeronavei au fost găsite decedate. Mai multe echipaje de salvare au fost trimise la locul incidentului.

„Nu ştim momentan dacă este o aeronavă iraniană sau străină”, a declarat un oficial local pentru postul de televiziune naţional din Iran.

Iran Press News Agency a anunţat pe Twitter că avionul Boeing 707 s-a prăbuşit în Safadasht, la vest de Teheran, din cauza condiţiilor meteo dificile.





Presa locală relatează că pilotul aeronavei ar fi aterizat „din greşeală” la Karaj, lângă Teheran, înainte de a pierde controlul manşei.

#Breaking

A Boeing 707 cargo plane with 10 people on board from Bishkek, Kyrgyzstan flown to the Payam airport that the pilot lost the plane control and crashes near Karaj. Local media says it belongs to one of #Iran -nian institutes. pic.twitter.com/kFXL2fm5dq