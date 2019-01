Aeronava s-a prăbuşit în apropierea oraşului Karaj din provincia Alborz.

Plane crash in west of Tehran #Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl

„Nu avem momentan informaţii clare despre accident”, a declarat Pirhossein Kolivand, directorul Serviciului de Urgenţă din Iran.

Conform informaţiilor apărute în presa iraniană, persoanele aflate la bordul aeronavei au fost găsite decedate. Mai multe echipaje de salvare au fost trimise la locul incidentului.

„Nu ştim momentan dacă este o aeronavă iraniană sau străină”, a declarat un oficial local pentru postul de televiziune naţional din Iran.

Iran Press News Agency a anunţat pe Twitter că avionul Boeing 707 s-a prăbuşit în Safadasht, la vest de Teheran, din cauza condiţiilor meteo dificile.





Presa locală relatează că pilotul aeronavei ar fi aterizat „din greşeală” la Karaj, lângă Teheran, înainte de a pierde controlul manşei.

#Breaking

A Boeing 707 cargo plane with 10 people on board from Bishkek, Kyrgyzstan flown to the Payam airport that the pilot lost the plane control and crashes near Karaj. Local media says it belongs to one of #Iran -nian institutes. pic.twitter.com/kFXL2fm5dq