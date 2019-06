Autobuzul transporta 31 de pasageri în momentul în care s-a produs accidentul, pe o autostradă din Dubai, a anunţat poliţia.

Autorităţile din India au transmis că printre cei decedaţi se numără opt cetăţeni indieni.

Şoferul, în vârstă de 50 de ani, a primit îngrijiri medicale, suferind răni minore.

O investigaţie se află în curs de desfăşurare.

Presa locală a informat că autobuzul a derapat încercând să evite un indicator rutier, care apoi a căzut peste maşină şi a secţionat capota autobuzului.

Saw this accident in Dubai this evening has really made me think what is life, these passengers were merely 30 seconds away from there destination & death struck - we plan for years ahead unknowing of our next second. pic.twitter.com/SRQPhkEQJA