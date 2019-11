Duninică, 3 noiembrie 2019, în Republica Moldova se desfăşoară turul doi al alegerilor locale generale în 384 de localităţi, inclusiv în municipiul Chişinău, unde niciunul dintre candidaţii la funcţia de primar nu a acumulat majoritatea simplă a voturilor la 20 octombrie 2019. În al doilea tur de scrutin participă primii doi candidaţi clasaţi în ordinea numărului de voturi. Va fi declarat ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care vor participa la votare.

Cele peste 1040 de secţii de votare vor fi deschise între orele 7.00 şi 21.00.

Socialistul Ion Ceban şi candidatul Blocului „ACUM” Andrei Năstase luptă, azi, pentru fotoliul de primar al Capitalei. În data de 20 octombrie, când a avut loc primul tur, Ceban a strâns cele mai multe voturi, peste 40 la sută, iar Năstase a acumulat puţin peste 31 de procente.

Pentru prima dată din ultimii opt ani, un sondaj de tip exit-poll va fi efectuat în acest scrutin. Rezultatele exit-poll-ului vor fi făcute publice după închiderea secţiilor de votare.

Andrei Năstase: De alegerile din Chişnău va depinde viitorul R. Moldova, mai presus de orice partid

Andrei Năstase, candidatul Blocului „ACUM” (proeuropean) la funcţia de primar al Chişnăului, a declarat duminică, după ce exercitat dreptul la vot, că de rezultatul alegerilor locale va depinde viitorul Republicii Moldova, mai presus de orice partid politic, relatează publicaţia Jurnal.md.

„Aşa cum am făcut-o de fiecare dată, am votat pentru principiile şi valorile în care cred. Am votat pentru oamenii din Chişinău şi suburbii”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, parte a Blocului ACUM.

Andrei Năstase a mai menţionat: „De rezultatul alegerilor de astăzi din Chişnău va depinde viitorul ţării noastre, mai presus de orice partid politic. Al treilea tur nu există. Astăzi este ziua când putem face începutul unui viitor senin în ţara noastră. E momentul să facem schimbarea”.

Cetăţenii din 384 de localităţi din Republica Moldova îşi aleg, duminică, primarii, în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale, însă cea mai urmărită cursă este cea pentru Primăria Chişinău, între Andrei Nastase şi socialistul Ion Ceban, câştigată în primul tur de Ceban.

Igor Dodon,despre alegerile din R. Moldova: Deseori se votează geopolitic. Nu călcaţi pe aceeaşi greblă

Preşedintele Igor Dodon a afirmat că un vot geopolitic este o eroare şi a îndemnat locuitorii Chişinăului „să nu calce pe aceeaşi greblă” la alegerile pentru primăria capitalei Republicii Moldova, pentru că „nu va veni nimeni de la Moscova, Bucureşti, Bruxelles sau Kiev să facă ordine în Chişinău”.

„Foarte des mergeam la vot, o bună parte din chişinăuieni, şi chiar dacă ştiam că nu-i cel mai bun candidat, dar îl votau geopolitic pentru că vine nu ştiu ce fel de ciumă, de ce culoare, verde, albastră, galbenă, roşie. Poate ajunge de această dată? Să lăsăm experimentele, să lăsăm persoanele care isterizează. Oare ne trebuie în Chişinău, începând cu ziua de mâine, cineva să facă isterică aşa cum a făcut-o săptămânele trecute? Vă îndemn să votaţi cu raţiunea, nu cu emoţiile, pentru că emoţiile ne-au făcut să ajungem în situaţia, în starea în care se află Chişinăul”, a declarat Igor Dodon, la ieşirea din secţia de votare, potrivit site-ului Deschide.md.

„Mesajul meu către chişinăuieni este foarte simplu. Nu va veni Moscova, Bucureştiul, Bruxelles-ul sau Kievul să facă ordine la noi în Chişinău. În Chişinău, ordine vom face noi. Nu călcaţi pe aceeaşi greblă pe care aţi călcat în ultimii ani. Chiar dacă ştiam că nu e cel mai bun candidat, dar se vota geopolitic, pentru că vine ciuma nu ştiu de ce culoare. Poate ajunge, să lăsăm experimentele, să lăsăm persoanele care isterizează. Emoţiile ne-au făcut să ajungem în situaţia actuală”, a subliniat preşedintele moldovean.

Maia Sandu, după vot: Am votat pentru a continua efortul de curăţare a statului de elemente corupte

Premierul moldovean Maia Sandu a declarat la ieşirea de la urne că a votat la alegerile locale din Republica Moldova pentru pentru a continua efortul de curăţare a statului de corupţie, precum şi pentru a avea un oraş mai frumos şi mai drag, cu apă curată şi aer curat, informează site-ul Unimedia.

Maia Sandu s-a prezentat la secţia de vot singură, fără pază, duminică dimineaţă, pentru a vota în cadrul celui de-al doilea scrutin al alegerilor locale în municipiul Chişinău.

„Probleme sunt foarte multe, dar sper că vom putea continua efortul de curăţare a instituţiilor de elemente corupte, de oameni iresponsabili, care au delapidat averile publice, care au creat problemele existente. Îmi doresc în primul rând să avem oameni oneşti aleşi azi, oameni curajoşi, care să spargă toate schemele de corupţie şi care ştiu şi pot rezolva problemele cu care se confruntă cetăţenii. Am votat pentru ca să putem continua efortul dificil, dar absolut necesar de curăţare a statului”, a declarat premierul Republicii Moldova.

„Îmi doresc să se rezolve problemele principale şi să am siguranţa că bugetul municipiului Chişinău e folosit corect, în interesul cetăţenilor, să avem investiţii serioase pentru a putea rezolva probleme care ţin şi de amenajarea parcărilor, şi de reparaţia drumurilor. Doresc să avem proiecte care să facă oraşul nostru mai frumos, să ne fie drag de acest oraş”, a completat Maia Sandu.