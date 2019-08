Animalele sălbatice se îndreaptă către oameni în timp ce scapă de pădurea asemănătoare cu camerele de gaz, iar focurile sălbatice continuă să se răstoarne pe aproape 3 milioane de hectare. Urşii şi vulpile fug de taiga, în timp ce animalele mai mici se sufocă din cauza fumului.

În timp ce preşedintele Putin a ordonat Ministerului Apărării ca armata să se implice în stingerea incendiilor, nu există un sistem care să ajute animalele sălbatice.

Massive wildlife tragedy as bears and foxes flee taiga, while smaller animals suffocate in smoke. Predators seek food in villages all around Siberia as climate expert warns of worse fires each year due to soaring rise in temperatures, 10C above average. https://t.co/xGVmCYcVI9 pic.twitter.com/KhtRIRsOID