Associated Press aruncă bomba: Abordarea lui Boris Johnson arată că pregăteşte alegeri anticipate în contextul crizei Brexit

Abordarea noului premier britanic Boris Johnson, care nu are majoritate parlamentară şi practic se confruntă cu acelaşi impas în criza Brexit ca şi Guvernul precedent, condus de Theresa May, sugerează că pregăteşte alegeri parlamentare anticipate, comentează agenţia Associated Press.