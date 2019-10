Atacul s-a produs în apropierea unei sinagogi, iar autorităţile informează că suspecţii sunt căutaţi de Poliţie. Poliţia din Halle a confirmat că au fost trase „mai multe focuri de armă”, iar suspecţii au părăsit locul atacului cu ajutorul unui autoturism.

Autorităţile i-au sfătuit pe cetăţeni, prin intermediul Twitter, „să rămână în case sau să se adăpostească într-un loc sigur”.

Potrivit postului de televiziune MDR, unul dintre suspecţi purta o vestă de tip militar şi avea „mai multe arme” asupra sa.

Poliţia a anunţat, între timp, că o persoană a fost reţinută în acest caz, însă îi sfătuieşte pe cetăţeni să rămână în alertă.

Principala gară din Halle a fost închisă de către autorităţi.

BREAKING: At least one person killed in shooting outside synagogue in #Halle, Germany - reports https://t.co/jUBh5hSNYS pic.twitter.com/tyWQj2Jb06