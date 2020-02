Update: Autorităţile au transmis că incidentul armat s-a încheiat, fără însă a preciza dacă autorul a fost arestat. Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului.

Ştire iniţială

Incidentul armat a avut loc în campusul Facultăţii de Comerţ a Universităţii A&M din Texas, la circa 110 kilometri nord-est de oraşul Dallas.

Două persoane au fost ucise după ce un individ a deschis focul într-o clădire. O persoană este rănită şi a fost transportată la spital.

"Putem confirma moartea a două persoane. O a treia victimă a fost transportată la spital", a transmis Universitatea A&M.

Smh another shooting in the united state of gun toting America https://t.co/3bfFNNyCo0