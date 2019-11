Un individ a deschis focul, joi, într-un liceu din statul american California, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie citate de presa locală.

Cel puţin şapte persoane au fost împuşcate în incidentul armat produs în Liceul Saugus din oraşul Santa Clarita, informează postul ABC7.

Numeroase echipaje de poliţie şi ambulanţe s-au deplasat la faţa locului.

Presupusul autor al atacului armat comis la un liceu din statul California a fost reţinut, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie citate de agenţia Associated Press.

Şeriful comitatului Los Angeles, Alex Villanueva, a confirmat pentru postul KNX că un suspect a fost reţinut.

Autorităţile încearcă să afle motivul atacului armat.

#BREAKING



Police is evacuating the Saugus High School in Santa Clarita, #US State of #California, following an active shooter incident



The shooter is still at large; reports of 7 people shot as a result of the attackpic.twitter.com/Vl0bkdeVC1