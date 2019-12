Zece dintre victime au fost transportate la centre medicale din zonă, iar o altă victimă a mers la un spital local.

Două dintre victime se află în stare critică, a informat Departamentul de Poliţie din New Orleans.

„Un individ a fost reţinut în apropierea locului unde a avut loc atacul”, au mai informat autorităţile, adăugând că implicarea persoanei în atac este încă sub investigaţie.

Poliţia a fost anunţată în jurul orei locale 3.21. Când ofiţerii de poliţie au ajuns la faţa locului au auzit focuri de armă şi au găsit imediat victimele, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei din New Orleans, Aaron Looney.

Motivele atacului din Cartierul francez şi numărul atacatorilor nu sunt cunoscute încă, relatează Daily Mail.

