Cel puţin 43 de persoane au murit şi zece au fost rănite luni, în urma unui atac asupra clădirii Ministerului pentru Martiri şi Persoane cu Dizabilităţi din Kabul, anunţă autorităţile locale, citate de Reuters.

Un sinucigaş a detonat o maşină plină cu explozibil în faţa clădirii, iar după explozie, mai mulţi indivizi au pătruns înăuntru şi au deschis focul cu arme automate. Au luat ostateci şi s-au confruntat vreme de şapte ore cu forţele guvernamentale.

Photos show damages inflicted to the building of the National Authority on Disabled and Heirs of Martyrs’ Affairs in #Kabul's PD16 during militants attack on Monday. The attack left at least 40 dead. Photos: Sharif Amiry. #Afghanistan pic.twitter.com/1UBSmzWrHW — TOLOnews (@TOLOnews) December 25, 2018

Forţele de securitate au reuşit să evacueze 350 de oameni din clădire. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat de vreo grupare teroristă, dar seamănă cu cele comise de talibani. De altfel, premierul afgan a dat vina pe aceştia într-un mesaj pe twitter.

”Mafia talibanilor trebuie să înţeleagă că, după fiecare atac împotriva poporului nostru, hotărârea noastră de a o elimina creşte. Ceea ce fac reprezintă o ruşine pentru ideea de pace.”

The “Taliban” crime syndicate must know that with every attack they carry out against our people our resolve is further strengthened to eliminate them. Their conduct is a disgrace to the very notion of peace. — Dr. Abdullah (@afgexecutive) December 25, 2018

Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a dezminţit că au organizat atacul.

Un incident asemănător s-a produs duminică dimineaţă şi la Tripoli, capitala Libiei, unde sediul Ministerului de Externe a fost atacat de militanţi sinucigaşi, relatează Reuters.

Trei indivizi, despre care se crede că ar fi militanţi ai Statului Islamic, au deschis focul cu arme automate asupra clădirii. Unul dintre ei a fost ucis în confruntarea cu forţele de pază, dar ceilalţi doi au reuşit să intre în clădire şi s-au aruncat în aer.

Din primele informaţii, cel puţin 9 persoane au fost rănite. Ministrul de Externe, Mohamen Taher Siala, este în siguranţă.

A terror attack on the foreign ministry rocks #Tripoli this morning..#Libya pic.twitter.com/gdz4rtL9pY — Ahmed Sanalla (@ASanalla) December 25, 2018

Atentatele nu puteau să lipsească din Irak. O maşină capcană a explodat duminică pe o stradă din nordul oraşului irakian Tal Afar, relatează Reuters. cel puţin două persoane au murit şi 11 au fost rănite. Oraşul a fost până de curând ocupat de grupările teroriste ale aşa-zisului Stat Islamic. După invazia americană din 2003, aici s-au înregistrat confruntări violente între musulmanii şiiţi şi suniţi, iar câţiva din liderii militari ai Statului Islamic provin din Tal Afar.

#BREAKING: Car bomb rocks a local market in Talafar district in #Iraq’s Nineveh Province. At least 2 people killed 11 wounded. pic.twitter.com/nLBaJMRXGq — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) December 25, 2018

foto: captura youtube