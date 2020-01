Dacă, iniţial, pilotul a confirmat că are condiţii acceptabile de vizibilitate, cu aproximativ un minut înainte de prăbuşuire, operatorul de la radar a devent impacientat pentru că nu mai primea niciun mesaj de la elicopter, iar aparatul urma o rută inexplicabilă, scrie The Sun.

"Imaginile radarului spun că sunteţi la o înălţime prea mică, nu vă putem localiza în acest moment", spune controlorul înainte de a pierde legătura.

Investigaţia iniţiată de autorităţi va urmări să afle cine a luat decizia de a zbura pe vreme atât de ”înşelătoare”, în condiţiile în care inclusiv aparatele de zbor ale poliţiei din Los Angeles (LAPD) au rămas la sol.

Din primele informaţii rezultă că pilotul lui Kobe Bryant plănuise să aterizeze pe aeroportul Burbank, dar a rămas în aer, pe o traiectorie circular, vreme de 15 minute în aşteptarea autorizării. Se pare că a coborât la o altitudine şi mai joasă în momentul în care s-a izbit de versantul muntelui.

Surse au declarat pentru New York Post că pilotul, Ara Zobayan, avea controlul aeronavei atunci când a lovit solul, ceea ce indică faptul ca a fost mai degrabă dezorientat, deci nu se poate vorbi despre o defecţiune tehnică a aparatului. Pilotul lui Bryant era un apropiat al familiei baschetbalistului, avea calificare de instructor de zbor şi multiple calificări în pilotaj, fiind unul dintre piloţii instruiţi să zboare condiţii de vizibilitate scăzută.

Iată transcrierea înregistrării audio a discuţiei între pilotul elicopterului Sikorsky S-76 şi controlul traficului aerian obţinut de The Sun, din care rezultă că turnul de control încerca să ghideze elicopterul, dar a pierdut contactul înainte de prăbuşire.

Turnul de control: Elicopter 72EX (n.r elicopterul lui Kobe Bryant), aici Turnul Ban Nuys, vânt uşor, vizibilitate 2 1/2, altitudine maximă 1100', altimetrul Van Nuys 30.16. Cale liberă către Van Nuys Class D nord-est de-a lungul autostrăzii 118, direcţia vest. Contactaţi-ne când va aflaţi în condiţii de vizibilitate sau când aţi trecut de Van Nuys D.

Pilot: Aici 2EX, anunţăm când suntem în condiţii de vizibilitate, apoi menţinem cursul pe 118, în acest moment suntem la 1400' şi suntem la 0235.

Pilot: 2EX către turnul de control: putem începe - mergem înainte şi începem procedura de întoarcere către sud-vest pentru 101?

Turnul de control: Elicopter 72EX, aprobat. Treceţi în condiţii de vizibilitate VFR?

Pilot: Condiţii de vizibilitate, zburăm la vedere la 1500 altitudine, aici 2EX.

Radar Socal: Elicopter 72EX, da, urmaţi un cod 1200. Aşadar, solicitaţi monitorizarea zborului?

Radar Socal: Elicopter 72EX, unde... comunicaţi ce intenţii aveţi.

Radar Socal: Elicopter 72EX, tot zburaţi prea jos pentru a vă putea urmări în acest moment.

Radar Socal: Elicopter 72EX, aici Socal...

Friends have identified the pilot as

Ara Zobayan. He taught aspiring heli pilots to fly and was very much loved in the aviation community. They wrote “rest easy as you take your final flight to heaven.”@KTLA #KobeBryant pic.twitter.com/8pQh9eNJTk