MAE: Nu au fost identificaţi cetăţeni români pe lista pasagerilor din avionul prăbuşit în Iran



Ministerul de Externe a transmis, miercuri, că, din primele verificări efectuate, nu au fost identificaţi cetăţeni români pe lista pasagerilor din avionul prăbuşit în Iran. Instituţia precizează că Ambasada României la Teheran e pregătită să acorde asistenţă consulară.



Ambasada ucraineană în Iran şterge o declaraţie privind cauzele prăbuşirii avionului în Iran: Nu exclude „cauzele de natură teroristă”



Ambasada ucraineană la Teheran a şters o declaraţie anterioară, prin care susţinea că prăbuşirea că prăbuşirea avionului în Iran nu prezintă cauze de natură teroristă, anunţând că noile informaţii urmează să fie "clarificate", relatează site-ul postului CNN.



Ce naţionalităţi au oamenii care au murit în urma prăbuşirii avionului ucrainean în Iran



Ministrul ucrainean de Externe, Vadim Priştaiko, a anunţat pe contul său de Twitter care sunt naţionalităţile oamenilor care au murit în urma prăbuşirii avionului ucrainean Boeing 737-800 în Iran.



Victimele accidentului iranian sunt:



82 de persoane de naţionalitate iraniană



63 de persoane de naţionalitate canadiană



11 persoane de naţionalitate ucraineană, dintre care 9 membri ai echipajului.



10 persoane de naţionalitate suedeză



4 persoane de naţionalitate afgană



3 persoane de naţionalitate germană şi alţi 3 britanici.



Ministrul ucrainean de Externe şi-a exprimat condoleanţe familiilor victimelor şi a adăugat că autorităţile ucrainene continuă să investigheze cazul.

Volodimir Zelenski întrerupe o vizită în Oman pentru a se întoarce la Kiev



O declaraţie anterioară postată pe contul personal de Twitter informa că liderul ucrainean vizita statul Oman împreună cu familia.



Toţi cei 180 de pasageri aflaţi la bordul avionului ucrainean Boeing 737 au murit după ce aeronava s-a prăbuşit la scurt timp după decolare de pe principalul aeroport internaţional din Iran, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Ucraina suspendă toate zborurile spre Teheran în urma prăbuşirii avionului Boeing 737



Compania aeriană Ukraine International Airlines a informat miercuri că suspendă pe perioadă nedeterminată toate cursele aeriene către Teheran, în contextul în care un avion ucrainean Boeing 737 s-a prăbuşit la scurt timp după ce a decolat de pe un aeroport din Iran, informează Sky News.



Preşedintele Zelenski confirmă moartea pasagerilor şi membrilor echipajului aeronavei prăbuşite în Iran



Preşedintele ucrainean Volodomir Zelenski a declarat miercuri că toţi pasagerii şi membrii echipajului aflaţi la bordul aeronavei care s-a prăbuşit în Iran şi-au pierdut viaţa, citând informaţii preliminare, potrivit Reuters.



Zelenski a transmis într-un comunicat că Ucraina încearcă să stabilească circumstanţele producerii accidentului şi numărul morţilor.



”Sincere condoleanţe familiilor şi apropiaţiilor tuturor pasagerilor şi membrilor echipajului”, a adăugat Zelenski.



Un avion de pasageri al unei companii ucrainene, cu 180 de persoane la bord, s-a prăbuşit, miercuri dimineaţă, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran



Avionul s-a prăbuşit din cauza unor probleme tehnice după ce a părăsit aeroportul Imam Khomeini din Teheran, cu destinaţia Kiev.



Ştirea iniţială. Toţi cei 180 de pasageri aflaţi la bordul avionului ucrainean Boeing 737 au murit după ce aeronava s-a prăbuşit la scurt timp după decolare de pe principalul aeroport internaţional din Iran, potrivit televiziunii de stat iraniene.



Agenţia oficială de ştiri din Iran, IRNA, a anunţat că la bordul aeronavei s-au aflat cel puţin 170 de persoane şi membri ai echipajului.



Avionul s-a prăbuşit din cauza unor probleme tehnice după ce a părăsit aeroportul Imam Khomeini din Teheran, cu destinaţia Kiev.



Datele despre zboruri de pe aeroport arătau că un Boeing 737-800 ucrainean aparţinând companiei Ukraine International Airlines a decolat miercuri dimineaţă, apoi a încetat să mai trimită semnale la scurt timp după aceea, potrivit site-ului FlightRadar24.



Autorităţile iraniene au trimis echipe de salvare în zona din apropierea aeroportului unde s-a prăbuşit aeronava ce aparţinea companiei Ukraine International Airlines, a declarat Reza Jafarzadeh, un purtător de cuvânt al Organizaţiei de Aviaţie Civilă din Iran, citat de Reuters.



"Avionul este în flăcări, dar am trimis echipe (...) şi poate vom putea salva unii pasageri", a afirmat Pirhossein Koulivand, directorul serviciului iranian pentru situaţii de urgenţă.



Nu este clar dacă există vreo legătură între acest incident aviatic şi confruntarea SUA-Iran. Aeronava s-a prăbuşit în apropierea Teheranului la doar câteva ore după ce Iranul a lansat mai multe rachete balistice spre baze militare din Irak, vizând forţele americane.

