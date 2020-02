Aeronava a aterizat în siguranţă, după ce a survolat aeroportul mai multe ore pentru a consuma combustibilul, informează publicaţiile El Mundo şi El Pais.

Numeroase echipaje de pompieri şi ambulanţe au asistat la aterizarea forţată.

Avionul companiei Air Canada decolase de la Madrid spre oraşul canadian Toronto, dar imediat după decolare piloţii au semnalat o "problemă tehnică" generată de trenul de rulare.

Avionul de tip Boeing 767, la bordul căruia erau 128 de persoane, a aterizat forţat pe Aeroportul Barajas din Madrid.

Air #Canada 🇨🇦 @AirCanada Boeing 767 Flight #AC837 with 128 passengers made a safe emergency landing at Madrid Barajas airport @aeropuertoMAD, #Spain 🇪🇸 more than 4 hours after losing part of the landing gear after takeoff earlier https://t.co/snmTiRkCNO pic.twitter.com/20sGHWkYQx