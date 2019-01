Cel puţin 37 de persoane au murit în urma unei explozii produse luni într-un bloc de apartamente din oraşul Magnitogorsk din Rusia, a relatat joi presa rusă, informează site-ul agenţiei Reuters.

WATCH! footage of the building which collapsed yesterday In #Magnitogorsk, #Russia



Reports say this might be an attack after another building was executed just now.



Developing.... pic.twitter.com/DU4GAKbzVX