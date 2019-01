O şoferiţă de 17 ani din statul american Utah s-a decis să răspundă provocării #BirdBoxChallenge într-o intersecţie din oraşul Layton, scrie BBC. Şi-a îndesat pălăria pe ochi şi a călcat acceleraţia. Din păcate, n-a avut norocul personajelor din filmul îndrăgit şi a intrat în plin în altă maşină. Din fericire, nici ea, nici celălalt pasager din maşină şi nici cei din vehiculul cu care s-a ciocnit nu au fost răniţi.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019

”Este de neiertat să faci ceva atât de periculos, nu doar pentru tine, dar şi pentru ceilalţi din trafic,” a declarat lt.Travis Lyman de la Poliţia din Layton pentru site-ul local de ştiri KSL.com. ”Nu credeam că am să ajung vreodată să sfătuiesc pe cineva să nu conducă legat la ochi.” El a precizat că tânăra va fi pusă sub acuzare pentru conducere periculoasă.

Layton police are investigating a crash they believe was tied to the viral “Bird Box Challenge,” which involves having your eyes covered while performing tasks. https://t.co/a5YxwGnbF9 — KSL (@KSLcom) January 11, 2019

Adolescenta care a comis accidentul era una dintre miile de fani ale filmului ”Bird Box”, în care Sandra Bullock joacă rolul unei mame care încearcă să-şi salveze copiii din calea unor forţe malefice invizibile. Iar pentru asta, trebuie să coboare într-o barcă, pe un râu de munte, toţi cu ochii legaţi.

Filmul a inspirat o parte din fani să inventeze #BirdBoxChallenge, un joc stupid în care încearcă să facă tot felul de activităţi legaţi la ochi. Rezultatele, adesea amuzante, sunt uneori deosebit de periculoase.

Încercând să-i oprească pe fani să continue #BirdBoxChallenge, Netflix a postat un avertisment pe 2 ianuarie:

”Nu ne vine să credem că spunem asta, dar VĂ RUGĂM NU VĂ RĂNIŢI CU ACEST BIRD BOX CHALLENGE. Nu ştim de unde a pornit şi vă apreciem dragostea, dar Băiatul şi Fata (cum sunt numiţi în film cei doi copii - n.red.) au doar o dorinţă pentru 2019: să nu ajungeţi la spital din cauza imitaţiilor.”

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) January 2, 2019

Filmul a provocat şi reacţii amuzante pe internet.

Me after I saw the bird box movie ...#BirdBoxChallenge pic.twitter.com/Y4g5ZSCXOf — 6foot to 7foot (@DHTNIAS0ne) January 3, 2019

Dar unii duc jocul cam departe.

Unii au noroc şi postează rezultate spectaculoase.

Dar alţii tot încearcă, fără succes.

Poliţia rutieră din Colorado a postat un amuzant mesaj video, încercând să stopeze fenomenul: ”Înainte de a participa la #BirdBoxChallenge, priviţi acest videoclip (până la capăt!).