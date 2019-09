Boris Johnson a declarat luni la Dublin că doreşte o înţelegere pe tema Brexit pe 18 octombrie şi că nu este descurajat de încercările Parlamentului de a bloca o ieşire fără acord din UE.

„Nu sunt absolut deloc descurajat de orice se va întâmpla în Parlament. Cred că ceea ce vrea poporul britanic de la noi este să ajungem la o înţelegere, să mergem mai departe şi să ieşim din UE pe 31 octombrie”, a declarat Johnson.

În cadrul unei conferinţe de presă comună cu premierul irlandez Leo Varadkar, la Dublin, Johnson a spus că a venit cu idei pentru a rezolva problema controalelor de la frontiera cu Irlanda, dar căeste puţin probabil ca luni să se înregistreze un succes.

„Am un mesaj pe care vreau să îl împărtăşesc azi cu tine, Leo, şi anume că vreau să găsim un acord, vreau să ajungem la o înţelegere”, a susţinut Johnson.

„Ca şi tine, m-am uitat cu atenţie la un Brexit fără acord, am analizat consecinţele pentru ambele ţări, atât pentru ţara noastră cât şi pentru a ta. Şi da, bineînţeles, am putea să facem asata, Marea Britanie ar putea cu siguranţă să treacă peste asta, dar fără îndoială că rezultatul ar fi un eşec al politicii de stat pentru care am fi cu toţii responsabili”, a spus Johnson.

„Deci, de dragul afacerilor, pentru fermieri şi milioane de oameni obişnuiţi care se bazează pe noi să ne folosim imaginaţia şi creativitatea pentru a termina acest lucru. Vreau să ştiţi că aş prefera mai mult decât orice să obţin un acord”, a subliniat acesta.

Guvernul condus de Boris Johnson va suspenda Parlamentul la finalul şedinţei de luni după ce va încerca să obţină din nou convocarea de alegeri anticipate, a anunţat purtătorul de cuvânt al premierului britanic.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că suspendarea Parlamentului va avea loc după ce Johnson va încerca să-i convingă pe parlamentari pentru a fi de acord cu convocarea de alegeri anticipate, după ce în urmă cu câteva zile membrii Camerei Comunelor au respins o astfel de propunere.