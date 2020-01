"În ultimele săptămâni, am asistat la apariţia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat o epidemie fără precedent", a declarat joi seară Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, în cursul unei conferinţe de presă desfăşurate la Geneva.

„Trebuie să acţionăm acum pentru a limita răspândirea bolii", a precizat Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de CNBC.

”Deocamdată nu există niciun caz de deces din cauza coronavirusului în ţările din afara Asiei... Şi nu ştim ce dezastru poate produce acest virus dacă ajuge într-o ţară mai puţin pregătită să facă faţă situaţiei”, a mai spus şeful OMS.

Declaraţia vine la câteva ore după ce Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din Statele Unite a raportat primul caz de transmitere de la om la om a coronavirusului în SUA, de la o femeie care a călătorit în China şi apoi l-a infectat pe soţul ei. Toate naţiunile iau măsuri drastice pentru a stopa răspândirea coronavirusului.

Four cases of human-to-human coronavirus transmission were also recorded by @WHO in countries outside China @victoriabuzzes https://t.co/bYNKnSm3Qv