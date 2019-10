„Boris Johnson, miza nu este câştigarea vreunui joc stupid de atribuire a vinei. Miza este viitorul Europei şi al Marii Britanii, precum şi securitatea şi interesele cetăţenilor noştri. Nu vreţi acord, nu vreţi amânarea Brexit, nu vreţi anularea Brexit, spre ce vă îndreptaţi?”, a declarat Donald Tusk prin Twitter.

Uniunea Europeană aşteaptă „mai mult realism” şi „claritate” din partea Marii Britanii în privinţa Brexit, a afirmat luni seară un oficial din Olanda, în condiţiile în care problemele referitoare la frontiera irlandeză nu au fost încă rezolvate. „Sunt în continuare întrebări importante”, a declarat luni seară ministrul olandez de Externe, Stef Blok, după o întrevedere cu ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay. Guvernul britanic trebuie să ofere „mai mult realism şi claritate”, a precizat Stef Blok.

La rândul său, Antti Rinne, premierul Finlandei, ţară care deţine Preşedinţia semestrială a Consiliului UE, a declarat că „propunerile Marii Britanii nu oferă soluţii la toate problemele”. „În privinţa situaţiei Irlandei în viitor, există două probleme principale: rolul propus pentru instituţiile nord-irlandeze şi aranjamentele de trecere a frontierei”, a explicat Antti Rinne.

Summitul UE pe tema Brexit este programat pe 17-18 octombrie. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a cerut Marii Britanii să formuleze propuneri acceptabile până la sfârşitul acestei săptămâni.

În schimb, James Slack, purtătorul de cuvânt al Guvernului Boris Johnson, a afirmat: „Noi am propus un compromis corect şi sensibil, iar acum aşteptăm ca UE să facă propuneri simetrice după compromisurile Marii Britanii”.

Premierul Boris Johnson speră să îi convingă pe liderii Uniunii Europene să accepte noile sale propuneri privind Brexit. Boris Johnson a formulat propuneri generale privind frontiera dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda, pledând pentru o perioadă de tranziţie limitată şi anunţând că aşteaptă compromisuri din partea Uniunii Europene. „Compromisul propus de noi elimină aşa-numitele garanţii din fostul Acord de retragere din UE. (...) Aceste propuneri respectă decizia luată de poporul britanic în sensul ieşirii din UE, abordând pragmatic consecinţele acestei decizii asupra Irlandei de Nord şi Irlandei. Propunerile oferă menţinerea alinierii la reglementările comunitare pentru o perioadă îndelungată pe toată Insula Irlanda după încheierea perioadei de tranziţie, atât timp cât acceptă locuitorii din Irlanda de Nord. Propunerile furnizează soluţia unui Brexit concret în care politicile comerciale britanice sunt în totalitate sub controlul Marii Britanii de la început. Măsurile asigură că frontiera dintre Irlanda de Nord şi Irlanda va rămâne deschisă, permiţând protejarea prevederilor Acordului din Vinerea Mare”, a afirmat Boris Johnson într-o scrisoare trimisă preşedintelui în funcţie al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Uniunea Europeană a reacţionat cu reticenţă la noile propuneri formulate de Guvernul de la Londra şi a anunţat că le va analiza în profunzime.

Boris Johnson a adoptat o abordare dură faţă de Uniunea Europeană, respingând Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul şi afirmând că Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fără un nou tratat. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici şi a fost respins de mai multe ori de Camera Comunelor.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?