Petiţia a fost postată pe site-ul Parlamentului britanic. "Guvernul a susţinut în mod repetat că ieşirea din Uniunea Europeană este voinţa poprului. Trebuie să oprim această idee dovedind nivelul ridicat de susţinere pentru rămânerea în UE. Un vot oficial s-ar putea să nu aibă loc, deci votaţi acum", au postat iniţiatorii petiţiei.

Petiţiile care sunt semnate de mai mult de 100.000 de persoane sunt automat luate în considerare pentru a fi dezbătute de parlamentari. Petiţia a fost postată miercuri şi a strâns 100.000 de semnături în primele două ore. Iniţiativa a avut un asemenea succes încât pagina de petiţii a site-ului Parlamentului de la Londra nu a fost funcţională pentru câteva ore joi.

