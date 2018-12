La începutul anului viitor, Bulgaria va organiza o licitaţie prin care intenţionează să atragă 10 miliarde de euro de la un investitor, pentru a construi o centrală nucleară de 2.000 de MW la Belene, un vis mai vechi al vecinilor de peste Dunăre. Potrivit Bloomberg, autorităţile bulgare speră ca tocmai ceea ce acum toată lumea consideră a fi doar relicvele regimului comunist, să devină facilităţi pe care să le ofere investitorilor: două cartiere în paragină, două reactoare nucleare nefolosite şi fundaţiile nefinalizate ale altora.

Reactoarele au fost construite de sovietici în anii '80, în timp ce bulgarii ridicau blocurile unde urmau să locuiască angajaţii. Proiectul s-a oprit, iar Belene arată acum ca un oraş-fantomă.

Bulgaria's ghost town of Belene is planning to build a nuclear future from a Communist relic. Can it be revived? pic.twitter.com/nUg8xxTlzD