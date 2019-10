Cartea, intitulată „Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration” (Războaie de Frontieră: În interiorul asaltului lui Trump împotriva imigraţiei), scrisă reporterii Michael Shear şi Julie Davis, are la bază declaraţii făcute de mai mulţi oficiali anonimi, şi a fost publicată de publicaţia The New York Times.

Potrivit unui fragment din lucrare, preşedintele a sugerat, în discuţii private cu consilierii săi, că militarii americani ar trebui să împuşte imigranţii în picioare pentru a îi încetini, însă consilierii i-au spus că acest lucru ar fi ilegal.

Anterior, Trump a sugerat în afirmaţii publice că militarii americani ar trebui să împuşte imigranţii care aruncă cu pietre.

Potrivit autorilor, Trump a sugerat şi alte măsuri extreme.

„În privat, preşedintele a discutat deseori despre fortificarea zidului de la frontieră cu un şanţ umplut cu apă, populat cu şerpi sau aligatori”, se arată într-un fragment.

„Voia un zid electrificat, cu ţepe în vârf, care să poată pătrunde în carne”, au adăugat autorii.

Combaterea imigraţiei ilegale este o prioritate a Administraţiei Donald Trump, iar construirea unui zid la frontiera cu Mexicul a fost una dintre promisiunile cele mai frecvente din timpul campaniei lui Trump în 2016.