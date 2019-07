"Astazi, de ziua Frantei, Romania a primit un "cadou" de la francezi. Contracandidatul Laurei Codruta Kovesi, Jean- Francois Bohnert, care fusese preferat de Consiliu, a fost numit procuror sef al Parchetului National Financiar din Franta si s-a retras din competitie. In consecinta, din 3 canndidati, au ramas doi. Iar avantajul decisiv al candidatului roman este ca este, practic, candidatul Parlamentului European. Drept urmare, Consiliul Uniunii Europene nu are altceva de facut decat sa accepte candidatul votat de Parlament, ceea ce ar trebui sa fie o simpla formalitate pentru ca in Regulament seful Parchetului European este hotarat de Consiliu si de Palrlament, iar Consiliul a clasat- o pe Laura Codruta Kovesi pe locul 2 dupa candidatulul francez, care s-a retras, deci acum candidatul roman este pe primul loc si in preferintele Consiliului.

Pesedisti, va ganditi cumva la seppuku ?

P.S. Cat de plina de venin poate sa fie Vasilica Viorica Dancila si, mai ales, cat de lipsita de luciditate si de fler, incat sa declare chiar astazi ca guvernul pe care il conduce nu sustine candidatul roman, declaratie facuta chiar la Ambasada Frantei", a scris Ludovic Orban, lideurl PNL, pe Facebook.

Romain Sadet, reprezentant al Departamentului de Justiţie al Biroului de Presă al Consiliului UE, a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu a primit o notificare cu privire la retragerea procurorului francez Jean-François Bohnert din cursa pentru şefia Parchetului European.

Procedura de numire a fost suspendată înainte de alegerile europarlamentare urmând să fie reluată de către noul Parlament.

Barna, despre retragerea candidaturii lui Bohnert: E o informaţie care a ajuns la mine



Liderul USR Dan Barna a declarat că a aflat de la colegii de partid că Jean-François Bohnert şi-ar fi retras candidatura pentru funcţia de procuror-şef european şi că ar fi fost audiat, joi, pentru şefia Parchetului Naţional Financiar din Franţa.



„Am fost consecvenţi în mesajul USR, PLUS şi apoi al Alianţei, în mesajul de susţinere a Codruţei Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european. Din informaţiile pe care le-am văzut astăzi (vineri -n.r.) înţeleg că respectiv candidatul francez nu mai este în cursă, ceea ce este o veste foarte bună”, a afirmat Dan Barna, vineri seara, la Digi 24.



Întrebat dacă Bohnert nu mai este oficial candidat pentru şefia Parchetului European şi dacă ştia de la colegii de partid că a fost audiat joi pentru conducerea Parchetului Financiar francez, liderul USR a răspuns: „E o informaţie care a ajuns la mine. Să vedem dacă se confirmă sau nu. Ştiu că Dacian Cioloş a avut discuţii chiar şi cu preşedintele Macron pentru susţinerea candidaturii Codruţei Kovesi. În momentul de faţă, strict tehnic, candidatura este încă blocată în Consiliu. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare”.

