Urmăriţi imagini de la votul din Camera Comunelor şi declaraţiile după rezultatul previzibil.

Urmăriţi aici ultimele dezbateri din Camera Comunelor, înaintea votului din această seară.

Acordul negociat de Guvernul Theresei May cu Uniunea Europeană, pentru condiţiile ieşirii din UE, are toate şansele să fie respins astăzi, după cinci zile de aprinse dezbateri în Camera Comunelor, anunţă BBC. În acest caz, ieşirea Marii Britanii din UE pe 29 martie ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

Ultima zi a dezbaterilor din Camera Comunelor va fi deschisă de procuror general Geoffrey Cox, la 14:50 (ora României) şi se va încheia cu un speech final al premierului Theresa May, la ora 20:30. De la 21:00, începe votarea: mai întâi amendamentele propuse de parlamentarii britanici, iar la final, votul pe întregul acord.

”În iunie 2006, parlamentarii au cerut poporului britanic să ia o decizie: Marea Britanie ar trebui să părăsească Uniunea Europeană sau nu,” transmite primul ministru Theresa May într-un mesaj pe Twitter. ”De-a lungul acelei campanii, au fost multe neînţelegeri, dar cu toţii am căzut de acord asupra unui singur lucru: politicienii trebuie să implementeze ceea ce poporul a decis. Cred că britanicii sunt pregătiţi să mergem mai departe. Să depăşim dezacordurile şi să ne unim. Să depăşim nesiguranţa, în speranţa unui viitor mai luminos. Parlamentarii vor avea ocazia să decidă în această seară. Iar pentru binele ţării noastre, le cer să profite de această oportunitate.”

The British people are ready for us to move beyond division and come together. pic.twitter.com/WfIqHPoARW

Luni, într-un efort aproape disperat, primul ministru britanic a cerut sprijinul parlamentarilor pentru a aproba acordul negociat cu Bruxelles-ul , precum şi declaraţia politică despre viitoarele relaţii cu UE.

”Nu este un acord perfect, dar când oamenii vor citi despre această hotărârea voastră în cartea de istorie, vor întreba: ”Am aplicat voinţa poporului de a părăsi UE? Am reuşit să ne salvăm economia şi securitatea sau i-am dezamăgit pe britanici?

Luni seara, Camera Lorzilor a aprobat, cu 321 de voturi pentru şi 152 contra, o rezoluţie de respingere Acordului Brexit negociat de May.

Deşi simbolică, Camera Comunelor fiind forul decizional în cazul Brexit, rezoluţia Camerei Lorzilor, care respinge şi scenariul unei ieşiri din UE fără un acord, susţine că acordul Theresei May ”va prejudicia prosperitatea economică viitoare, securitatea internă şi influenţa globală" a Marii Britanii.

Dacă acordul va fi respins în această seară şi de Camera Comunelor, premierul va avea la dispoziţie trei zile lucrătoare să prezinte Parlamentului britanic un "Plan B". Dacă şi acest a va fi respins, Londra ar putea cere o amânare a termenului ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar, pentru a oferi guvernului rpgazul de a revizui şi ratifica un nou acord Brexit, îndată ce Downing Street va avea o idee clară despre opţiunile majorităţii din Camera Comunelor.

Scenariul ieşirii din UE fără un acord - însemnând că Marea Britanie ar întrerupe brusc legăturile cu Uniunea Europeană - este considerat dezastruos de aproape toată lumea, în frunte cu premierul Theresa May, care ar prefera mai degrabă anularea Brexit-ului.

În ultima perioadă, tot mai mulţi politicieni britanici cer un nou referendum pe tema apartenenţei la UE.

Opoziţia simte victoria şi ameninţă cu o moţiune de cenzură şi alegeri anticipate, dacă acordul va fi respins în această seară.

”Dacă această cârpeală de acord va fi respinsă, doar premierul May va fi de vină, pentru că a pierdut doi ani negociind cu miniştrii propriul cabinet şi cu cârcotaşii din partid, în loc să negocieze cu UE,” afirmă Jeremy Corbyn, liderul Laburiştilor, care au anunţat deja că vor vota împotriva acordului. ”Avem nevoie de noi alegeri, care să ofere ocazia de a vota pentru o nouă guvernare, care să-i unească pe britanici.”

If Theresa May's botched deal is defeated today she'll only have herself to blame after two wasted years negotiating with her cabinet and her bickering backbenchers instead of the EU.



We need an election to have the chance to vote for a government that can bring people together pic.twitter.com/cL5sCt62Yo