Putin le-a mulţimit membrilor demisionari ai Parlamentului pentru munca depusă de aceştia, dar a menţionat faptul că „nu au fost rezolvate chiar toate chestiunile”.

În ultimii doi ani, procentajul de aprobare al lui Vladimir Putin a scăzut drastic, în special din cauza reformelor nepopulare ale pensiilor şi a economiei care a stagnat. De asemenea, anul 2019 a fost afectat de proteste faţă de alegerile locale, în timp ce opoziţia din Rusia şi-a exprimat nemulţumirea faţă de preşedinte şi de politicienii aflaţi la putere de prea mult timp.

Cu toate acestea, în timp ce detaliile exacte ale demisiei în bloc - iniţiată de premierul în funcţie şi fostul preşedinte Dmitry Medvedev - au fost dezvăluite, a fost clar faptul că acesta nu este un protest faţă de propunerile de reforme ale lui Vladimir Putin.

În comunicatul transmis de Guvern privind demisia, Medvedev a indicat faptul că demersul a avut loc pentru a-i uşura viaţa lui Putin.

Medvedev a declarat că preşedintele a prezentat un „număr de modificări fundamentale ale Constituţiei” şi că „în acest context, este clar faptul că noi, guvernul... ar trebui să îi oferim preşedintelui ţării oportunitatea de a lua toate deciziile necesare acestor modificări”.

Acele schimbări par să facă parte dintr-o redistribuire a puterii, oferind Parlamentului puterea de a numi un premier, care mai apoi va numi un cabinet pentru a fi aprobat de către Parlament. „În acest caz, preşedintele va fi obligat să îi numească, astfel că nu va mai avea dreptul de a respinge candidaţii aprobaţi de Parlament”, a declarat Putin.

Constituţia Rusiei interzice preşedintelui Putin să mai candideze pentru un nou mandat în 2024. Cu toate acestea, Putin ar putea deveni premier, la fel cum a făcut în 2008, atunci când a „făcut schimb de roluri” cu Medvedev timp de patru ani.

„Părerea mea este ca aceasta este o înţelegere între Putin şi Medvedev," a spus Valeriy Akimenko, analist politic din Rusia care lucrează pentru Centrul de Cercetare a Studiilor Conflictuale. „Medvedev nu a fost un personaj independent şi nu a făcut valuri împotriva lui Putin, în timpul mandatului său de preşedinte. După cum a fost cazul în 2008, s-ar părea că este vorba de o nouă înţelegere între ei doi”, a continuat analistul.

Totuşi, nu toţi analiştii cred că este inevitabil ca Putin să se „instaleze” din nou ca premier.

„Există zvonuri că Putin va conduce noul Consiliul de Securitate în loc să devină prim-ministru”, a declarat un alt analist pentru CNN. „Dacă acest lucru se întâmplă, este posibil ca el să aibă ultimul cuvânt. Nu va interesat de detalii tehnice, dar totul va fi sub controlul lui”.

De asemenea, Putin trimite şi un mesaj către restul ţărilor din lume. O mai mare influenţă a lui Putin în Rusia reprezintă o mai mare influenţă şi la nivel internaţional. Rusia este determinată să depună eforturi extraordinare pentru a acţiona în calitate de rival faţă de influenţa SUA şi de a le da mai multe bătăi de cap americanilor şi aliaţilor.

Bryan MacDonald, jurnalist pentru publicaţia finanţată de stat Russia Today, scrie că sugestia ca viitorii preşedinţi ai Rusiei să fi locuit timp de 25 de ani consecutivi în ţară şi fără să aibă paşaport străin sau permis de rezident în alt stat, ar duce la interzicerea multor candidaţi ai opoziţiei, care preferă o abordare occidentală, la prezidenţiale. Astfel, Alex Navalny, care a studiat în SUA, nu ar putea candida.

One notable suggestion is that future Presidents must have lived in Russia for 25, continuous, years & have never had a foreign passport/residency permit. This would bar a lot of the Western-leaning Moscow opposition from running (including Alexei Navalny, who studied in the US).