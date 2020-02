Donald Trump Jr. are cinci copii iar de-a lungul vieţii a trăit mai mult în umbra celebrităţii pe care au avut-o şi o au tatăl lui, preşedintele Statelor Unite ale Americii, şi sora lui, Ivanka Trump.

De-a lungul timpului, acesta s-a focusat mai mult pe mediul afacerilor, dar ulterior a intrat şi în lumea politicii alături de tatăl lui, de multe ori participând la campanii politice în cadrul cărora vorbea în numele acestuia.

Se pare că în 2018 a vorbit în numele lui Donald Trump şi a participat la peste 70 de campanii politice, potrivit Washington Post.

„Mi-a luat mai mult de 41 de ani să îmi dau seama că semăn cu tata mai mult decât am fi crezut fiecare dintre noi. Cred că pur şi simplu felul nostru de a fi este să fim în atac”, a declarat Donalnd Trump Jr. pentru The Wall Street Journal.

Donald Trump Jr. s-a născut în Manhattan, Statele Unite ale Americii, pe 31 decembrie 1977, fiind primul copil al familiei Trump. După terminarea liceului a urmat cursuri la University of Pennsylvania's Wharton School of Finance, unde a studiat finanţele şi proprietăţile imobiliare. Tot în timpul cursurilor a câştigat şi reputaţia de mare petrecăreţ. Mai mulţi colegi susţin că devenise alcoolic şi îl vedeau de multe ori leşinat prin campusul universtar din cauza consumului excesiv de alcool, dar şi faptul că nu avea o relaţie bună cu tatăl lui.

După terminarea studiilor, s-a hotărât să muncească timp de un an de zile şi a locuit într-o maşină în Aspen, Colorado, unde vâna, pescuia şi uneori lucra drept barman.

Ulterior, tatăl lui i-a făcut cunoştinţă cu modelul Vanessa Haydon, alături de care şi-a întemeiat o familie alcătuită din cinci copii.

În ceea ce priveşte lumea afacerilor, Donald Trump Jr. a avut o ascensiune destul de rapidă ajungând vicepreşedinte al Organizaţiei Trump în cadrul căreia s-a ocupat de diverse proiecte imobiliare, hoteluri, apartamente şi terenuri de golf.

De asemenea, acesta s-a ocupat şi de construcţia Trump International Hotel and Hotel din Chicago.

Una dintre ţintele lui în mediul afacerilor au fost afacerile din Rusia, însă, aşa cum declara în 2008, i s-a părut „un mediu înfricoşător” în ceea ce priveşte corupţia.

De-a lungul timpului s-a implicat în mai toate afacerile tatălui, inclusiv în concursurile de frumuşeţe în care a fost şi jurat.

„Aşa cum spunea tatăl meu, ne-a muncit ca pe hoţii de cai”, a declarat Donald Trump Jr. în 2006.

În 2010 acesta şi-a înfiinţat propria afacere în domeniul materialelor de construcţii, Titan Atlas Manufacturing, însă afacerea a rezistat pe piaţă cu greu întrucât în 2012 au fost găsite nereguli financiare.

Probleme legale ale companiei au continuat şi în 2016 când a fost dată în judecată de Compania Saint-Gobain Adfors. De asemenea, se pare că afacerea lui Donald Trump Jr. a provocat şi probleme de mediu.

Un pas important în cariera lui Donalnd tRump Jr. a fost candidatura tatălui său la alegerile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii, în 2015. Acesta i-a condus campaniile electorale şi l-a făcut cunoscut în social media, cu precădere pe Twitter.

Una din cele mai controversate declaraţii pe care le-a făcut în timpul campaniei tatălui său la prezidenţiale a fost cea în care i-a comparat pe refugiaţii sirienii cu bomboanle Skittles: „Dacă ai avea un bol de bomboane Skittler şi ţi-aş spune că doar trei te-ar ucide, ai mai lua din el? Asta este problema cu refugiaţii sirieni”, a scris acesta pe Twitter.

Ulterior, după ce Donald Trump a câştigat alegerile prezidenţiale, fiul cel mare care îi poartă numele, precum şi un alt fiu, Eric, au preluat controlul Organizaţiei Trump.

De-a lungul timpului, fiul s-a dovedit a fi cel mai mare susţinător şi apărător al tatălui.

În 2017, Donald Trump a fost din nou cu adevărat în atenţia presei după ce publicaţia The New York Times a dezvăluit că preşedintele s-ar fi întâlnit cu un avocat rus care i-ar fi spus că deţine informaţii „periculoase” despre Hillary Clinton, însă în loc să anunţe FBI-ul, ar fi spus „Ador asta”.

Ulterior, se zvonea că urmează să iasă de pe scena politicii, însă Donald Trump Jr. a preferat să oprească expansiunea Organizaţiei Trump motivând că este dificil să facă acest lucru ţinând cont că tatăl lui este preşedinte, potrivit Washington Post.

În 2018 a devenit din nou foarte prezent pe Twitter unde distribuia tot felul de teorii ale conspiraţiei printre care şi unele despre omul de afaceri George Soros despre care susţinea că este nazist.

La un an după, omul de afaceri american a intrat şi în industria cărţii publicând „Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us” care a devenit best-seller.

În prezent, fiul lui Donald Trump susţine că se va implica şi în campania electorală din 2020 a tătălui, potrivit businessinsider.com.

Sursă FOTO: Shutterstock