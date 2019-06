Organziatorii evenimentului au estimat că aproximativ 120.000 de persoane au participat la protestele de la Praga.

Manifestaţii au fost organizate în Piaţa Wenceslas, locul unde au avut loc marile proteste din timpul Revoluţiei de Catifea din 1989.

Tens of thousand of ppl protests against PM Andrej Babis and newly appointed minister of justice in #Prague , #CzechRepublic pic.twitter.com/AQWYf4YLHd

Protestarii se tem că noul ministru al Justiţiei ar putea compromite sistemul judiciar exact când procurorii urmează să decidă dacă îl vor inculpa pe premierul Andrej Babis într-o investigaţie privind fraude cu fonduri europene. Premierul Babis a negat că ar fi comis fapte ilegale.

Cehia ar putea pierde fonduri europene în contextul în care Comisia Europeană a stabilit că premierul Andrej Babis este în situaţie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active.

Tens of thousands of people in Prague are demanding that Czech billionaire PM Babis resigns (#demisi) in the biggest rally since the end of communism



