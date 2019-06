Momentan nu se cunoaşte cauza exploziei. Autorităţile au anunţat că au trimis o echipă de specialişti în dispozitive explozive la faţa locului şi au deschis o investigaţie.

„S-a produs o explozie foarte puternică. Până în acest moment am reuşit să confirmăm că există 19 persoane rănite. Am închis zona”, a declarat Bjorn Oberg, purtător de cuvânt al poliţiei din Linkoping.

Conform informaţiilor apărute în presa locală, explozia a distrus geamurile şi balcoanele unei clădiri rezidenţiale de cinci etaje şi a afectat şi alte clădiri din zonă.

