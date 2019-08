Taifunul Lekima a provocat sâmbătă alunecări de teren în estul provinciei Zhejiang, rafalele de vânt ajungând până la 187 km pe oră, mii de zboruri fiind anulate, iar traficul feroviar suspendat.

At least 18 killed and over a dozen are missing in Yongjia County, east China's Zhejiang Province as typhoon #Lekima brings heavy rainfall and winds more: https://t.co/CFcUdIbkxf pic.twitter.com/XZP5x5wp2b

Taifunul a afectat peste 173.000 de hectare de culturi şi 34.000 de locuinţe în Zhejiang, au declarat autorităţile locale, estimarea pierderilor economice fiind de 14.57 miliarde de yuani (2 miliarde de dolari), a anunţat agenţia de ştiri Xinhua.

Lekima, cel de-al nouălea taifun produs în China în acest an, este de aşteptat să se deplaseze de-a lungul liniei de coastă în provincia Shandong, ceea ce a determinat anularea mai multor zboruri şi închiderea unor autostrăzi, a precizat Xinhua şi postul CCTV.

These twin Pacific Typhoons, #Lekima (to the west) and #Krosa (to the east) look incredibly beautiful from space, but will bring some dangerous weather to eastern China and southern Japan. SKL pic.twitter.com/bn6swoOoSc