În ceea ce priveşte cauzele incidentului, ministrul ucrainean al Infrastructurii, Vladislav Kryklii, a anunţat că aterizarea de urgenţă a avut loc din cauza faptului că aeronava rămăsese fără combustibil. Potrivit aceluiaşi oficial, avionul venea din Spania şi urma să aterizeze la Liov.

Un avion cargo de tip Antonov-12 a aterizat de urgenţă vineri, la aproximativ 1,5 kilometri de aeroportul din oraşul ucrainean Liov, după ce dispăruse de pe radare în zona de vest a Ucrainei, au informat autorităţile ucrainene.

Avionul, de fabricaţie sovietică, a dispărut de pe radar la ora locală 7:10 (7:10, ora României, n. red.), când se afla la aproape 14 kilometri de aeroport, potrivit unui comunicat al Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă.

