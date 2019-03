Ciclonul Idai a lovit în urmă cu o săptămână oraşul port Beira din Mozambic cu vânturi de până la 170 km / h, apoi s-a mutat în interiorul continentului, afectând statele Zimbabwe şi Malawi, distrugând clădiri şi punând în pericol viaţa a milioane de oameni.

Furtuna a ucis, de asemenea, zeci de persoane din Zimbabwe, agenţia ONU de migraţie informând că numărul morţilor este de 259, în timp ce organizaţia umanitar OCHA a anunţat că numărul deceselor ar fi de 154.

În Malawi, 56 de oameni au murit în ploilor abundente care au căzut înainte de venirea ciclonului.

În toate cele trei ţări, supravieţuitorii au săpat în ruine pentru a căuta victime şi pentru adăpost, hrană şi apă, în timp ce guvernele şi agenţiile umanitare se grăbesc să le vină în ajutor.

In the aftermath of Cyclone Idai:



- 200,000 people in Zimbabwe are in urgent need of food aid and will continue to be in need for at least 3 months, says UN

- 30% of rescue centers in Mozambique currently have no food

- 82,000 people in Malawi are displaced, says WHO pic.twitter.com/srbpLqS7ZT