Atacul cu rachete a vizat BazaTaji, care este situată la nord de capitala irakiană Bagdad. Aproximativ 90 la sută dintre consilierii americani şi angajaţii Sallyport şi Lockheed Martin, specializaţi în întreţinerea aeronavelor, s-au retras în bazele Taji şi Erbil după ameninţări, informează o sursă locală. Potrivit serviciilor de securitate irakiene, atacul a fost comis cu rachete Katiuşa. Conform informaţiilor preliminare, nu s-au înregistrat victime.The Jerusalem Post scrie că ar fi vorba despre cinci rachete.

Atacul intervine în contextul tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran din cauza asasinării de către armata americană a generalului iranian Qassem Soleimani.

Iraq.....Rockets hit the Taji Air Base, which is situated north of the Iraqi capital Baghdad. About 90 percent of the U.S. advisers, and employees of Sallyport and Lockheed Martin who are specialized in aircraft maintenance, have withdrawn to Taji and Erbil after threats. pic.twitter.com/GpQ2sdoDQF