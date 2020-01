Mai multe avioane militare SUA au fost distruse în atacul cu rachete ce au vizat o bază din Irak



Mai multe avioane militare americane au fost distruse în cursul unui atac cu rachete care a vizat baza Al Asad din Irak, informează site-ul agenţiei Tass, citând televiziuni locale.



Potrivit postului Al Mayadeen, "unul din avioanele militare a fost distrus pe pista de aterizare a bazei aeriene".



Până în acest moment nu există informaţii privind eventuale victime în urma atacurilor cu rachete lansate în cursul nopţii de marţi spre miercuri de Iran împotriva unor baze din Irak, care găzduiesc forţe americane.

Berlin: Militarii germani aflaţi într-o bază vizată de atacul iranian în Irak sunt teferi



Un purtător de cuvânt al armatei germane a declarat miercuri dimineaţă că militarii germani, aflaţi într-o bază militară vizată de atacul iranian în Irak, sunt teferi, relatează site-ul agenţiei Reuters.



"Sunt în contact cu camarazii din Erbil. Sunt bine, având în vedere circumstanţele", a declarat oficialul german.



Aproximativ 115 militari germani sunt staţionaţi la Erbil, în Kurdistanul irakian.



În cursul nopţii de marţi spre miercuri, Iranul a lansat zeci de rachete balistice spre cel puţin două baze din Irak unde sunt prezente trupe americane, ca replică la uciderea de către SUA a generalului iranian Qassem Soleimani.

Televiziunea iraniană transmite că atacurile cu rachete sunt răspunsul la uciderea lui Soleimani



Televiziunea de stat de la Teheran a transmis că atacurile cu rachete ce au vizat mai multe baze din Irak, care găzduiesc trupe americane, sunt răspunsul Iranului la uciderea de către SUA a generalului iranian Qassem Soleimani, relatează site-ul agenţiei Reuters.



"Avertizăm toţi aliaţii americani, care şi-au cedat bazele armatei sale teroriste, că orice teritoriu care este punctul de origine al unor acţiuni agresive împotriva Iranului va fi vizat", se afirmă într-un comunicat al agenţiei oficiale de ştiri de la Teheran, IRNA, preluat de televiziunea de stat.



Potrivit Pentagonului, regimul de la Teheran a lansat zeci de rachete balistice spre cel puţin două baze unde sunt prezente trupe americane.



Iranul ameninţă că va ataca Dubai şi Israelul dacă SUA ripostează la bombardament



Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran ameninţă că va ataca oraşele Dubai, Emiratele Arabe Unite, şi Haifa, Israel, în cazul în care SUA ripostează la bombardarea unor baze din Irak, care găzduiesc trupe americane, relatează site-ul postului CNN.



Iranul a lansat, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, zeci de balistice spre mai multe baze militare din Irak, care găzduiesc trupe americane şi ale coaliţiei antiteroriste.



Relaţiile între SUA şi Iran sunt extrem de tensionate după ce armata americană l-a asasinat vineri dimineaţă, în capitala Irakului, Bagdad, pe generalul Qassem Soleimani, comandantul Forţei Quds din cadrul Gardienilor Revoluţiei din Iran. Ca reacţie, autorităţile iraniene au lansat mai multe ameninţări la adresa Statelor Unite.



Ca răspuns la avertismentele Iranului cu represalii, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump a ameninţat că va lovi 52 de site-uri iraniene, inclusiv ţinte culturale, dacă Teheranul atacă americani sau obiective americane, adâncind o criză care a sporit temerile unei noi conflagraţii în Orientul Mijlociu.



Iranul ameninţă că va ataca direct în Statele Unite dacă Washingtonul răspunde la bombardamente



Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran ameninţă că va ataca direct Statele Unite în cazul în care Administraţia de la Washington ripostează la bombardarea unor baze irakiene, care găzduiesc trupe americane, relatează site-ul postului CNN.



Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran, notează, într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare Telegram, că "Pentagonul relatează că SUA vor răspunde la atacurile Iranului".



"De data aceasta vă răspundem în America", conchide organismul militar.



Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran a mai ameninţat că va ataca oraşele Dubai, Emiratele Arabe Unite, şi Haifa, Israel.



Trump anunţă că miercuri dimineaţă va face declaraţii în legătură bombardamentele din Irak



Preşedintele Donald Trump a transmis pe Twitter că miercuri dimineaţă va face declaraţii în legătură bombardamentele din Irak, care au vizat forţele americane din această ţară, relatează site-ul postului CNN.



"Totul bine! Rachete lansate din Iran spre două baze militare situate în Irak. Evaluarea victimelor şi daunelor are loc acum. Până acum totul bine! Avem, de departe, cea mai puternică şi mai bine echipată forţă militară din lume! Voi face declaraţii mâine (miercuri, n.red.) dimineaţă", se afirmă într-un mesaj publicat de Trump pe Twitter.



În cursul nopţii de marţi spre miercuri, Iranul a lansat zeci de rachete balistice spre cel puţin două baze din Irak unde sunt prezente trupe americane, ca replică la uciderea de către SUA a generalului iranian Qassem Soleimani.

Jonathan Hoffman, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a precizat că ţintele vizate au fost baza aeriană Al-Asad, în vestul Irakului, şi o alta de la Erbil, în Kurdistanul irakian, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Oficialul a precizat că autorităţile sunt în curs de evaluare a pagubelor provocate de atacuri.

#BREAKING: First video showing a Fateh-110 precision guided ballistic missile of #IRGC hitting the Ain al-Asad Air Base in #Iraq during Operation #Soleimani of #IRGCASF.#IRGC sources claim they have destroyed several #USArmy helicopters & drones & have killed 80 #US troops there! pic.twitter.com/tnOmP4srvC