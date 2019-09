„L-am informat seara trecută (n. red. luni seară) pe John Bolton că nu mai este nevoie de serviciile sale la Casa Albă”, a scris Trump pe Twitter.

„Am avut serioase neînţelegeri pe marginea multor sugestii ale sale”, a adăugat Trump.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.