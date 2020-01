Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este responsabilă de funcţionarea Consiliului Uniunii Europene. Se roteşte între statele membre ale UE la fiecare şase luni. Preşedinţia Consiliului nu este deţinută de o persoană individuală, ci este exercitată de guvernul unui stat membru.

Din 2009 statele care deţin preşedinţia lucrează în grupuri de trei, numite "triouri". Trioul stabileşte obiective pe termen lung şi pregăteşte o agendă comună pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele trei ţări îşi pregăteşte propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni.

Trioul actual este alcătuit din preşedinţiile României (ianuarie-iunie 2019), Finlandei (iulie-decembrie 2019) şi Croaţiei (ianuarie-iunie 2020). Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene în 2019 a fost prima preşedinţie a Consiliului UE deţinută de România.

În luna aprilie, preşedintele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (ECON) a Parlamentului European, Roberto Gualtieri, a declarat că sub Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene "am reuşit să facem un lucru pe care mulţi îl credeau imposibil, şi anume am reuşit să finalizăm un număr uriaş de dosare legislative, care erau în pericol, pentru că nu mai aveam mult timp să le finalizăm şi erau foarte multe dosare importante deschise: Invest EU şi alte dosare foarte importante în domeniul serviciilor financiare".