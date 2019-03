„Uniunea Europeană se angajează să accepte înainte de 29 martie 2019 amânarea Brexit până pe 22 mai, dacă Acordul de retragere va fi aprobat de Camera Comunelor săptămâna viitoare", arată un proiect de acord propus la summitul Consiliului European.

„Dat fiind că Marea Britanie nu intenţionează să organizeze alegeri europarlamentare, nu va fi posibilă amânarea Brexit după această dată", precizează documentul, obţinut de agenţia Reuters.

Dacă Uniunea Europeană nu acceptă amânarea Brexit, Marea Britanie va ieşi din organizaţie pe 29 martie.

Premierul Theresa May a anunţat miercuri că a solicitat formal amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană până pe 30 iunie, prin prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 30 al Tratatului comunitar. Theresa May a susţinut la Londra că nu ar fi corect ca Marea Britanie să participe la scrutinul europarlamentar programat în perioada 23-26 mai. Premierul Marii Britanii a transmis că i-a solicitat formal preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 50 al Tratatului UE până pe 30 iunie. "În calitatea de prim-ministru, nu sunt pregătită să amân Brexit mai târziu de 30 iunie", a afirmat Theresa May.

Oficiali din cadrul Comisiei Europene au declarat sub protecţia anonimatului că liderii Uniunii Europene vor stabili la summitul Consiliului European dacă vor accepta producerea Brexit pe 23 mai sau dacă vor opta pentru o amânare mai îndelungată, de cel puţin un an. În al doilea caz, Marea Britanie va trebui să participe la scrutinul europarlamentar. "Orice amânare oferită Marii Britanii va trebui fie să dureze până pe 23 mai 2019, fie ar trebui să fie o perioadă semnificativ mai lungă şi va necesita participarea la alegerile europene. Aceasta este singura modalitate de a proteja funcţionarea instituţiilor UE şi capacitatea acestora de a lua decizii", arată un proiect de document al Comisiei Europene.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.

Foto: Hepta