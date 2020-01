Într-un videoclip postat pe Twitter de China Xinhua News se poate observa cum zeci de excavatoare şi buldozere acţionează pe terenul unde urmează să fie construit spitalul.

De asemenea, se poate vedea cum spaţiul pe care va fi contruit spitalul se află în imediata apropiere a unei zone în care se află construcţii, probabil blocuri de locuinţe.

Situaţia este una similară cu cea din 2003, în timpul crizei de răspândire a virusului SARs, când în Beijing a fost construit un spital în mai puţin de o săptămână, potrivit CNN.

Wuhan is following Beijing's #SARS treatment model, building a special hospital for admitting patients infected in the outbreak of pneumonia caused by novel coronavirus pic.twitter.com/Y3Bes5WKQv