Primul civil ucis în Afganistan de o dronă americană a fost Daraz Khan, potrivit publicaţiei MIT Technology Review. Acesta a fost victima unei rachete Hellfire trasă de pe o dronă Predator în provincia Khost. Statele Unite au crezut că băbatul era Osama bin Laden. Potrivit localnicilor, Khan era doar un bărbat nevoiaş care căuta metal pentru a-l duce la reciclat. În atac au murit încă două persoane.

De atunci, Khost a devenit una dintre cele mai bombardate de către drone provincii din cel mai bombardat de către drone stat din lume.

Lumea, a uitat însă, după 18 ani de război, de această mare problemă: numărul mare de civili ucişi de drone în Afganistan. Asta deoarece presa mai acoperă subiectul doar sporadic. În 2010, când Pentagonul avea 100.000 de soldaţi în Afganistan şi folosise 5.101 bombe în ţară, aceste subiecte reprezentau mai puţin de 4% din totalul articolelor publicate în presa americană, potrivit Pew Research Center for Journalism and the Media. Astăzi, acest procent este insignifiant şi nici nu mai este calculat.

Mai puţini soldaţi, mai multe bombe

Deşi numărul trupelor din Afganistan s-a redus semnificativ în mandatul lui Trump, până la 15.000 de militari astăzi, numărul de bombe folosite pe aceast teatru de operaţiuni a crescut, ajungând la 7.362 în 2018.

În 2019 au fost efectuate 4.251 bombardamente aeriene, majoritatea de către drone. Tot în acest an, potrivit ONU, forţele aliate din Afganistan au ucis, pentru prima dată, mai mulţi civili decât talibanii şi organizaţia Stat Islamic. Între 1 ianuarie şi 31 iunie 2019, forţele occidentale au făcut 519 victime civile (363 de morţi şi 156 de răniţi), adică 89% din total.

Nu doar dronele le fac grea viaţa afganilor. Începând cu 2007, trupele americane au amprentat cam toţi cetăţenii pe care i-au întâlnit în Afganistan, din motive de securitate, potrivit lor. Astăzi, din baza de date fac parte aproape 2 milioane de persoane, adică mai mult de 5% din populaţie. La fel ca şi în Occident, afganii se tem că sunt urmăriţi pe baza acestor date.

Oamenii sunt urmăriţi de americani şi prin intermediul telefoanelor mobile, potrivit unui fost şef al serviciului de informaţii afgan. Acest lucru i-a determinat pe talibani să folosească, la fel ca traficanţii de droguri, telefoane mobile foarte simple, fără internet sau conexiune GPS. În multe zone din ţară, serviciile de telefonie mobilă sunt tăiate seara, de obicei de către talibani. Mai mult, această organizaţie a început să ţintească angajaţi ai companiei Salaam Telecom, pe care îi suspectează de legături cu serviciile de informaţii.

În zonele dominate de talibani, oamenii refuză să folosească smartphone-uri tocmai pentru a nu fi bănuiţi de legături cu serviciile secrete. Unii cetăţeni refuză să folosească orice fel de telefon mobil.

Tot în Afganistan se fac şi experimente militare. În aprilie 2017, o bombă de 9.800 de kilograme a fost folosită într-un mic sat. Guvernul afgan a susţinut că în atac au fost ucişi 94 de luptători ai organizaţiei Stat Islamic. Opoziţia a acuzat puterea de faptul că face experimente pentru americani.

Arma folosită, numită Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), a fost cea mai puternică bombă non-atomică utilizată vreodată. De aceea fost şi numită „Mama tuturor bombelor”.

Atacul cu MOAB din aprilie 2017 (Sursa: Wikipedia)

Greu de anchetat

În 2018, organizaţia Human Rights Watch a publicat un raport în care a arătat că guvernele american şi afgan nu au făcut eforturi pentru a descoperi posibile încălcări ale legislaţiei internaţionale privind războiul. „Problema este că multe dintre aceste atacuri sunt făcute în timpul nopţii sau în zone greu accesibile, controlate de obicei de grupuri precum talibanii, de aceea este foarte dificil pentru cineva să meargă să ancheteze”, a declarat Emran Feroz, un jurnalist afgano-austriac.

După aproape 20 de ani de conflict, nu sunt semne care să indice sfârşitul războiului în Afganistan.

Diplomaţia face progrese mici. În septembrie, Trump a declarat că a anulat o întâlnire cu reprezentanţii talibanilor, care urma să aibă loc pe pământ american, după ce aceştia ar fi atacat civili şi forţe americane. Este vorba de atacul din Afganistan în care au murit şi doi români.

Chiar şi aşa, nu doar de extremiştii musulmani se tem cetăţenii în 2019. În septembrie, 30 de civili au fost ucişi după ce o dronă a bombardat o zonă de lângă districtul Khogyani.