Rolf Hilgenfeld, care are sediul la Universitatea din Lübeck din Germania, încearcă să dezvolte un tratament pentru coronavirusuri după epidemia de sindrom respirator acut sever (SARS) din 2002 – 2003. Expertul în biologie moleculară, care se află în prezent în China, vorbeşte, pentru revista ştiinţifică ”Nature” despre cercetările sale şi despre obstacolele pe care le întâmpină.

”Numărul total de persoane infectate, dacă combinaţi SARS, MERS şi acest nou virus, este sub 12.500 de persoane. Nu este o piaţă. Numărul de cazuri este prea mic. Companiile farmaceutice nu sunt interesate”, spune Hilgenfeld.

