„Atitudinea mea este de genul «nu m-ar deranja». Mi-ar plăcea să fie Joseph Biden, mi-ar plăcea să fie Bernie Sanders. Presa pare să îl fi ales pe Beto”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat postului Fox Business Network.

Liderul de la Casa Albă a denunţat ideea fostului congresman Beto O'Rourke, care a afirmat că ar demola zidul construit la frontiera cu Mexicul în zona oraşului El Paso (Texas).

„Îl avem pe Beto, deci îl avem pe Beto. Iar Beto vine şi spune «să demolăm zidul». Dacă am demola acest zid, ţara noastră ar fi depăşită de situaţie”, a declarat Trump, care propune extinderea zidului existent pe segmente de frontieră la toată lungimea graniţei dintre Statele Unite şi Mexic.

Întrebat dacă în campania electorală din 2020 s-ar putea ajunge la ideea „socialism contra capitalism”, Trump a oferit o altă sugestie.

„Când îl urmăresc pe Beto, eu spun că am putea visa la acest lucru. Dar, oricum ar fi, nu, este vorba de competenţă. Cred că este vorba de persoană. Când am candidat prima dată, nu am fost deloc politician, am candidat pe o anumită platformă. Am făcut mai mult decât intenţionam să fac”, a subliniat Trump.

Foto: Hepta