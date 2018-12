Revista germană Der Spiegel a dezvăluit miercuri, în contextul unei încrederi tot mai slabe a publicului larg în mass-media, că unul dintre jurnaliştii săi vedetă, Claas Relotius, recompensat cu numeroase premii, îşi falsifica de mulţi ani articolele, informează The Hollywood Reporter.

Relotius, care, în 2014, a primit titlul de jurnalistul anului din partea CNN, a recunoscut că cel puţin 14 articole scrise de el au avut la bază interviuri care nu s-au întâmplat niciodată. Printre acestea se numără şi o convorbire prin telefon cu părinţii jucătorului de fotbal american Colin Kaepernick.

Jurnalistul şi-a dat demisia, luni, de la Der Spiegel, după ce s-a descoperit că a comis o fraudă jurnalistică "masivă" timp de mai mulţi ani, au spus reprezentanţii revistei.

Confruntat cu aceste acuzaţii de un coleg cu care a lucrat la un articol la frontiera dintre Mexic şi Statele Unite, publicat în noiembrie, el a recunoscut în cele din urmă că a inventat citate şi scene la care nu asistase niciodată. El se servea mai ales de videoclipuri vizionate pe YouTube şi Facebook pentru a descrie locurile prezentate în textele sale.

În total, 14 articole ar fi fost trucate. Printre ele, se află şi un articol despre un yemenit care a petrecut 14 ani închis la Guantanamo fără motiv, fapt care aproape că l-a înnebunit şi l-a făcut să nu mai vrea să părăsească închisoarea americană în momentul eliberării sale.

La începutul anului 2018, jurnalistul german a alcătuit pe cinci pagini portretul, care s-a dovedit pe urmă complet imaginar, al unei femei americane, susţinătoare a pedepsei cu moartea, care, potrivit spuselor sale, asista la execuţiile condamnaţilor la moarte. Legea americană admite prezenţa cetăţenilor la aceste execuţii.

Cazul lui Relotius este "o pată neagră în istoria de 70 de ani a Der Spiegel", au mai spus reprezentanţii publicaţiei, care au explicat că au început să aibă bănuieli în ceea ce priveşte acurateţea materialelor jurnalistice furnizate de acesta în noiembrie. Un coleg care a lucrat cu Relotius la un articol a descoperit că anumite interviuri nu au avut loc.

“Sunt bolnav şi am nevoie de ajutor”, a declarat Claas Relotius, citat în articolul revelator din Der Spiegel. El a mărturisit în faţa redactorului-şef că a falsificat articole încă de la începuturile carierei sale, când nu găsea unghiul potrivit de abordare sau surse interesante.

Jurnalistul german le-a spus editorilor că a inventat informaţii pentru a evita un eşec şi că este conştient de ceea ce a făcut.

Conducerea revistei a apelat la un comitet de experţi interni şi externi, iar rezultatele anchetei privind activitatea jurnalistului vor fi publicate.

Uniunea Jurnaliştilor din Germania a calificat cazul drept "cea mai mare fraudă jurnalistică de la publicarea jurnalelor lui Hitler". Ei au făcut referire la nişte presupuse jurnale ale dictatorului publicate de revista germană Stern în 1983, despre care s-a aflat ulterior că sunt false.

Cazuri similare au pătat istoria jurnalismului. Printre cele mai emblematice se află cel al jurnalistului american Jayson Blair, care a scris mai multe articole false la începutul anilor 2000. El a pretins că a intervievat în Texas familia unui soldat american ucis în Irak, iar acel interviu a fost inventat în integralitate.

Fraude similare au fost comise de jurnalişti precum Christopher Newton, de la The Associated Press, şi Janet Cooke, al cărei articol fals, publicat în 1980, despre un copil dependent de heroină, a adus publicaţiei The Washington Post un premiu Pulitzer.

Foto: Claas Relotius/ Twitter/ Hepta