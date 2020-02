Doctorul care lucra în Wuhan a tras un semnal de alarmă în legătură cu noul coronavirus pe 30 decembrie 2019 printr-o postare realizată pe aplicaţia WeChat în care anunţa că şapte pacienţi de la o piaţă locală de fructe de mare se află în carantină în spitalul în care lucra din cauza unei boli asemănătoare cu Sindromul Respirator Acut Sever (SARS).

La scurt timp după postare, medicul a fost acuzat de autorităţi că răspândeşte zvonuri devenind unul dintre medicii-ţintă ai acestora deoarece încercau să vorbească despre virusul care în următoarele săptămâni a declanşat o epidemie destul de mare - 28.000 de persoane infectate şi mai mult de 560 decedate.

Doctorul chinez Li Wenliang a fost spitalizat pe 12 ianuarie după ce a contrat virusul de la unul din pacienţii pe care îi tratase, însă diagnosticul oficial i-a fost pus abia pe 1 februarie.

BREAKING: This is Li Wenliang. After analyzing early medical reports, he began to warn that the Coronavirus would become a pandemic. Chinese police accused him of fear-mongering and forced him to sign a confession. He just died in hospital, after contracting the virus. pic.twitter.com/5fjsqcgOH3

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi-a exprimat regretele pentru decesul doctorului.

„Suntem profund îndureraţi de moartea doctorului Li Wenliang Ar trebui să îi celebrăm viaţă şi să îi deplângem moartea alături de colegi”, a declarat doctorul Mike Ryan, director executiv al OMS, la sfârşitul unui conferinţe de la Geneva pe tema coronavirusului.

Cifrele oficiale arată că joi, la nivel global, 28. 275 de persoane sunt infecte, iar dintre acestea mai mult de 28.000 sunt în China. De asemenea, 565 de persoane au decedat din această cauză, aproape toate din China, o persoană din Filipine şi una din Hong Kong.

He cannot and must not be forgotten. The day we no longer remember him will also be the day we repeat the mistakes that led up to this point.



His name is Doctor Li Wenliang and he is a hero. Remember him. https://t.co/PT49E7S583