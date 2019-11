În documentele depuse luni la instanţa supremă a statului New York, jurnalista E. Jean Carroll afirmă că reputaţia şi cariera i-au fost afectate după ce Trump, care a negat categoric acuzaţiile de viol, a caracterizat-o ca fiind o mincinoasă ahtiată după bani.

Mai mult, preşedintele a negat acuzaţiile de viol susţinând că jurnalista nu este genul său. "Nr. 1, nu este genul meu. Nr. 2, nu s-a întâmplat niciodată, nu s-a întâmplat niciodată, OK?", a spus Trump în urmă cu câteva luni.

Într-un eseu publicat în luna iunie în publicaţia The New York Magazine, jurnalista a afirmat că Donald Trump a violat-o în urmă cu 23 de ani, la New York.

În vârstă de 75 de ani, aceasta spune că a fost violată de Trump într-o cabină de probă a unui magazin de lux din New York, Bergdorf Goodman, în toamna anului 1995 sau în primvara lui 1996.

De asemenea, aceasta a spus că un prieten a sfătuit-o să nu depună plângere, pentru că avocaţii lui Trump ar fi distrus-o. Femeia a adăugat în eseu că a tăcut pentru că a fost "o laşă".