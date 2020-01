"Vă mulţumesc foarte mult şi îţi mulţumesc, Jeanne. Este onoare profundă în ceea ce mă priveşte să fiu primul preşedinte din istorie care participă la “Marşul pentru viaţă”. Ne aflăm aici pentru un motiv foarte simplu: să apărăm dreptul fiecărui copil, născut sau nenăscut, de a-şi atinge potenţialul dat de Dumnezeu”, şi-a început liderul american discursul, potrivit stiripesurse.ro

Mişcarea pentru viaţă este condusă de femei puternice, mai afirmă Trump, de lideri religioşi incredibili şi de studenţi plin de curaj care duc mai departe moştenirea pionierilor de dinaintea noastră care au luptat să ridice conştiinţa naţiunii şi să susţină drepturile cetăţenilor.

”Toţi cei care suntem aici înţelegem un adevăr etern: fiecare copil este un dar preţios şi sacru de la Dumnezeu. Împreună trebuie să protejăm, să preţuim şi să apărăm demnitatea şi sanctitatea fiecărei vieţi umane (...) Încă din prima mea săptămână de la Biroul Oval am reinstaurat şi am extins Mexico City Policy şi am instituit o regulă pro-life care să guverneze folosirea banilor contribuabililor. Am notificat Congresul că voi vota împotriva oricărei legi care slăbeşte politicile pro-life sau care încurajează distrugerea vieţii umane. La Naţiunile Unite am făcut clar faptul că birocraţii din întreaga lume nu au niciun drept să atace suveranitatea naţiunilor care protejează vieţile nevinovate. Copiii ne născut şi n-am avut niciodată un apărător mai puternic la Casa Albă”, mai adaugă liderul de la Washington.

În continuarea discursului, Trump se referă la senatorii democraţi, care au blocat chiar o lege care ar acorda sprijin medical copiilor care au supravieţuit tentativelor de avort. ”Şi acesta este motivul pentru care m-am adresat Congresului – doi dintre minunaţii noştri senatori sunt aici, mulţi dintre congresmanii noştri se află aici – m-am adresat lor pentru a apăra demnitatea vieţii şi pentru a instaura o lege care să interzică avorturile copiilor aflaţi aproape de data naşterii, copiii care pot simţi durerea în pântecele mamei lor”, precizează Trump.