Drama australienilor prinşi în iadul de foc este covârşitoare. De exemplu, Ron, un locuitor din Wingello, statul New South Wales, şi-a pierdut casa în care locuia de 35 de ani, scrie digi24.ro.



Singura lui alinare este faptul că pisica sa a supravieţuit potopului.



„Focul înainta de-a lungul străzii, o uriaşă bilă de foc, nu focare multe şi mici, uite atât de înalte erau flăcările. Parcă se rostogoleau. Ploua cu foc, peste tot! Era haos total, haos total. Parcă exploda o bombă. Aşa suna”, este mărturia lui Ron.



O locuitoare din New South Wales, Eden, a declarat: „Nu am fost niciodată mai speriată ca acum. Nu vedeam nimic, fumul era atât de dens, incendiul făcea un zgomot uriaş...”



Vedetele s-au mobilizat pentru a-şi ajuta semenii. De exemplu, Nicole Kidman a anunţat o donaţie de 500.000 de dolari.



Un alt artist cu stare, Elton John, a anunţat o donaţie de un milion de dolari. În Australia, dramele se scriu în timp real. Astfel, un moment emoţionant a fost atunci când fetiţa unui pompier care a pierit în incendiu a primit o medalie în onoarea lui şi a purtat pe cap casca de protecţie a tatălui ei.