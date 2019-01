El a vorbit după ce protestatarii au incendiat motociclete şi au aprins baricade pe bulevardul Saint-Germain, sâmbătă la Paris, subliniind cum protestele împotriva costurilor ridicate ale nivelului de trai şi împotriva preşedintelui Emmanuel Macron au devenit violente.

"Trebuie să păstrăm dreptul de a protesta în Franţa şi trebuie să-i sancţionăm pe cei care încalcă legea", a declarat Philippe pentru televiziunea TF1.

"Acesta este motivul pentru care guvernul pledează în favoarea actualizării legii pentru a-i sancţiona pe cei care nu respectă această obligaţie de a declara protestele, pe cei care iau parte la protestele neautorizate, pe cei care vin la proteste cu cagule pe faţă", a spus Philippe.

El a spus că guvernul ar putea modela noua lege privind legislaţia existentă împotriva huliganilor din fotbal, prin care persoanele acestea să poată fi interzise pe stadioane. Acesta ar putea fi introdus în februarie, a spus el.

Philippe a mai spus că cei care au adus perturbări şi distrugeri în Paris şi în alte oraşe mari în care magazinele au fost jefuite şi băncile vandalizate, vor fi nevoiţi să plătească pentru pagubele pe care le provoacă.

Cele mai recente proteste ale "vestelor galbene" au început paşnic, dar au degenerat sâmbătă după-amiază, în timp ce protestatarii au aruncat cu pietre în forţele de ordine blocând podurile peste Sena.

Participanţii la protestele Vestelor Galbene din mai multe oraşe ale Franţei s-au confruntat cu Poliţia, care a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăştia manifestanţii violenţi. 55% dintre francezi sunt de acord ca manifestaţiile, aflate la a opta săptămână consecutivă, să continue, însă numărul participanţilor a început să scadă.



Câteva mii de oameni au participat la proteste în mai multe puncte ale capitalei Franţei, inclusiv pe bulevardul Champs Elysées, unde, spre deosebire de săptămânile anterioare, multe magazine, precum şi staţiile de metrou, au rămas deschise.



Poliţia apreciază că 4.000 de protestatari au participat la un marş al Vestelor Galbene în centrul Parisului.

Poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care aruncau cu pietre şi sticle în zona Place du Châtelet din Paris.



Incidente violente s-au produs şi în zona dintre Grădinile Tuileries şi Musée d'Orsay şi pe malurile Senei.



Săptămâna aceasta, autorităţile franceze au trecut la ofensivă împotriva protestatarilor care continuă să manifesteze, oficiali de la Paris calificându-i ca fiind agitatori. Eric Drouet, un lider al mişcării Vestele Galbene a fost reţinut temporar de autorităţi în legătura cu presupusa organizare de manifestaţii ilegale, informează agenţia The Associated Press.

Peste 3.000 de manifestanţi s-au strâns în centrului oraşului Caen, dar nu s-au înregistrat incidente notabile, potrivit Ouest-France.



La Beauvais, aproximativ 600 de protestatari au venit în zona centrală a oraşului. Când unii au aruncat cu pietre şi alte obiecte spre forţele de ordine, Poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa acţiunea de protest ce nu fusese aprobată de autorităţi.

Alte patru persoane fost reţinute după ce mai mulţi protestatari au încercat să blocheze accesul în sediul cotidianului L'Est Républicain din oraşul Nancy. Poliţia a intervenit pentru a îndepărta baricadele ridicate de protestatari.



Circa 55% din francezi sunt în favoarea continuării protestelor, potrivit unui sondaj de opinie realizat recent de Odoxa Dentsu.





Totuşi, numărul manifestanţilor este în declin comparativ cu manifestaţiile din săptămânile precedente, informează postul LCI.



Începând din noiembrie, sute de mii de persoane au participat la protestele săptămânale organizate în Franţa de Mişcarea "Vestelor Galbene", care denunţă majorarea preţurilor la carburanţi şi erodarea nivelului de trai.

Franţa a fost şocată de imaginile care au surprins protetatari cu cagule în confruntări cu forţele de ordine. Arcul de Triumf de la Paris a fost vandalizat, numeroase magazine au fost jefuite, iar mai multe maşini au fost incendiate în cursul acţiunilor de protest din săptămânile precedente.

