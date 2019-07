Directorul Europol a îndemnat liderii UE să ofere puteri sporite pentru combaterea infractorilor ce utilizează mijloace tehnologice, afirmând că statele membre nu au momentan la dispoziţie tehnologia şi reglementările necesare pentru acoperi golurile ce vor apărea în momentul în care reţelele 4G vor deveni depăşite.

"Este una din cele mai importante instrumente de investigaţie a ofiţerilor de poliţie şi serviciilor, aşa că avem nevoie de acest lucru şi în viitor", a declarat Catherine De Bolle, oferind drept exemplu cazul localizării unui copil răpit.

Autorităţile europene de poliţie au în acest moment instrumente ce le permit să asculte şi să urmărească infractorii prin intermediul mijloacelor de comunicare mobilă care folosesc tehnologia 4G, însă "nu le putem folosi şi în cazul reţelei 5G", a adăugat directorul Europol.

De Bolle a mai afirmat că agenţiile europene din domeniul aplicării legii au fost prea târziu implicate în discuţiile privind tranziţia spre tehnologia 5G.

"Cel mai mare risc constă în faptul că nu suntem suficient de conştienţi la nivel tehnologic (...) Trebuie să înţelegem ce se petrece şi trebuie să încercăm să oferim răspunsuri", a mai spus ea.

Totodată, De Bolle a declarat că Europol ar putea deveni o platformă pentru modernizarea forţelor de poliţie din ţările UE prin dezvoltarea de tehnologii şi instrumente digitale, iar pentru aceasta Europol are nevoie de sprijin sporit din partea instituţiilor europene, inclusiv prin dublarea bugetului agenţiei.

Europol a lansat recent un raport privind combaterea criminalităţii în era digitală, intitulat "Do Criminals Dream of Electric Sheep" (un joc de cuvinte după romanul "Do Criminals Dream of Electric Sheep" al autorului Philip K. Dick, n.red). Raportul descrie adoptarea de către infractori a noilor instrumente de comunicare criptată, a tehnologiei de imprimare 3-D, a inteligenţei artificiale pentru răspândirea dezinformărilor, a mijloacelor cuantice de calcul pentru decriptare şi subliniază capacitatea teroriştilor de a utiliza vehicule autonome şi drone în atentate.