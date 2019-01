Doi pompieri şi o femeie de origine spaniolă sunt victimele exploziei produse la 9:00 dimineaţa într-o brutărie din centrul Parisului, informează BBC. Alţi 47 de oameni au fost răniţi, dintre care 10 sunt în stare gravă. Deflagraţia, care s-a resimţit pe mai multe străzi, s-a produs în momentul în care serviciile de intervenţie căutau o scurgere de gaze la o conductă.

Brutăria Hubert - unde s-a produs explozia - se află pe rue de Trevise, la mică distanţă de Opera Franceză, un important punct de atracţie pentru turişti. Imagini şocante au fost filmate de vecinii panicaţi de bubuitură. Brutăria ardea, întreaga stradă era plină de resturi fumegânde, maşini răsturnate, cioburi şi dărâmături.

Un cuplu de spanioli au fost surprinşi de explozie în apropiere şi au ajuns la spital, unde femeia a murit în urma rănilor suferite.

”Dormeam, dar am fost trezită de suflul exploziei,” a povestit Claire Sallavuard, care locuieşte pe rue de Trevise, pentru Agenţia France Presse. ”Toate geamurile s-au făcut ţăndări, iar uşile au sărit din balamale. Copiii intraseră în panică şi nu puteau ieşi din cameră.” Deşi locuiau doar la etajul I, echipele de intervenţie au avut nevoie de o scară pentru a-i scoate din clădire.

În scurtă vreme, străduţa s-a umplut de turişti cu valize în mâini, evacuaţi din cele câteva hoteluri aflate în zonă. Cel puţin 150 de persoane au rămas fără adăpost şi au fost cazate provizoriu într-o hală a primăriei.