Explozia iniţială a avut loc între etajele 9 şi 12 ale blocului de locuinţe, iar mai mulţi locuitori au rămas blocaţi în balcoanele apartamentelor. Poliţia a declarat că unul dintre oamenii rămaşi blocaţi a murit după ce s-a aruncat în gol. Bilanţul s-a modificat ulterior la cinci morţi.

Apartment building on fire after a massive gas explosion in #Slovakia https://t.co/5hqshCUaOd pic.twitter.com/ugYXnmrZOQ

O şcoală din apropiere a fost evacuată de către autorităţi. „Am crezut că este un cutremur”, a afirmat un martor la incident.

Poliţiştii şi pompierii au intervenit şi au stabilit un cordon de securitate, în urma mai multor expozii minore.

Gas explosion in apartment building in Slovakia has killed at least 5 people Friday. https://t.co/HDDvoPybZ0 pic.twitter.com/Q4OMkXB5JD