"Personalul departamentului de accidente şi urgenţe a auzit zgomote puternice într-o toaletă publică şi a constatat că a existat o explozie în unul dintre compartimente", a spus un purtătorul de cuvânt al spitalului, citat de un cotidian.

Poliţia din Hong Kong investighează dacă explozia cu bomba de luni de la spitalul public este legată de violenţa antiguvernamentală, potrivit unor surse, suspectând că dispozitivul ar fi putut fi detonat pentru a pune presiune asupra guvernului pentru a închide graniţele oraşului cu China continentală, ca răspuns la focarul coronavirus din Wuhan.

Aproximativ 20 de pacienţi au fost evacuaţi din secţie. Serviciile au revenit la normal dimineaţa.

Incidentul s-a produs după un avertisment, în urmă cu două săptămâni de către secretarul pentru securitate John Lee Ka-chiu, care a spus că există „riscuri mari de explozii cu bombă”, în urma unor cazuri similare pe care poliţia le-a descoperit în ultimele luni.

Inspectorul şef Kevin Chong Kiu-wai, din divizia de cercetare penală a districtului Sham Shui Po, a declarat: „După explozie, a fost mult fum alb şi un foc mic. Poliţiştii au găsit la faţa locului o sticlă spartă de aproximativ 10 cm lăţime şi 15 cm înălţime, cu baterii şi circuite electrice în ea. O parte din toaletă a fost avariată, dar bomba nu a fost foarte puternică."

Police suspect hospital bomb linked to Hong Kong protests, as Telegram message warns of ‘more to come’ https://t.co/azVYBKsyBa